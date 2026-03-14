【モデルプレス＝2026/03/14】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が3月日、自身のInstagramを更新。シャツワンピースコーディネートを公開した。【写真】紅白出場K-POP美女「オーラ全開」圧巻美脚輝く◆aespaカリナ、ミニのシャツワンピから美脚スラリカリナは「新しい靴で踊ろう」と韓国語でコメント。白いミニ丈のシャツワンピースに透け感のある黒いトップスを重ね、シースルーのソックスにスニーカーを