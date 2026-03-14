中務裕太 日本酒への想いをライフワークとして活動に落とし込んできたGENERATIONSの中務裕太と、現行日本酒界における気鋭の酒造会社として高い支持を集める赤武酒造（岩手県盛岡市）によるコラボレーション日本酒第3弾『AKABU 中務 2026』のリリース決定が発表された。前2作を経て迎えたサード・シーズンにおいて、日本酒とエンタテインメントという異なる世界で次代をリードする両者はどのようなケミストリーを魅