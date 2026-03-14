ダンスボーカルユニット「ｗ―ｉｎｄｓ．」が１４日、神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールでデビュー２５周年を記念したツアーの初日を迎えた。２００１年３月１４日に「ＦｏｒｅｖｅｒＭｅｍｏｒｉｅｓ」でデビュー。“２５歳”となったｗ―ｉｎｄｓ．が、新たな歩みをスタートした。今ツアーは「ＧＯＬＤＥＮＳＩＮＧＬＥＳ」と題し、デビュー以降のシングル楽曲を中心に四半世紀の歩みをたどる構成。「Ｐａｒａｄｏｘ