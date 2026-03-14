３月１５日に行われる中山競馬（２回６日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】曇り時々晴れ・０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良芝は内側の傷みが進んでいるが、直線は内が止まらず時計も速めだった。土曜の脚質は先行有利の傾向。ダートは脚質に偏りなし。芝＝逃げ△先行◎差し○追込△ダート＝逃げ○先行◎差し○追込△