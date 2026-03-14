１３日、春蘭コレクションの会場に展示されたラン。（紹興＝新華社記者／徐碰）【新華社紹興3月14日】中国浙江省紹興市柯橋区の漓渚鎮で13日、「東洋の優雅さ、中国のランの魅力」をテーマとした展示会「2026春蘭コレクション」が開幕し、全国15省・直轄市のラン1800鉢が一堂に会した。展示会は中国花卉（かき）協会蘭花分会が主催。春蘭テーマ展、文化財マーケット、体験型観賞、花卉取引の4セクションで構成されている。