橘慶太（40）千葉涼平（41）のダンスボーカルユニット「w−Inds.」が14日、パシフィコ横浜国立大ホールで、w−inds.25周年記念ツアー「w−inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026“GOLDEN SINGLES”」初日公演を行った。この日は昼夜の2公演を開催。“追加公演”となった昼公演終了後に取材に応じ、橘はこの日ステージで発表したファーストアルバム「w−inds.〜1st message〜」楽曲を新体制での再録を「ずっとやりたか