橘慶太（40）千葉涼平（41）のダンスボーカルユニット「w−Inds.」が14日、パシフィコ横浜国立大ホールで、w−inds.25周年記念ツアー「w−inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026“GOLDEN SINGLES”」初日公演を行った。同ユニットは01年の同日、千葉、橘と緒方龍一の3人で、シングル「Forever Memories」でメジャーデビュー。このデビューの直前に渋谷で行った路上ライブには8000人が集まったという伝説の持ち主だ。