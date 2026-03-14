本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」が14日、オフィシャルファンクラブで実施した生配信で5月にデビューすることを発表した。さらに、3月25日には、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」（読み：ドレスコード）を配信リリースする。【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROMROIROMは本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ。timeleszのメンバーを決めるオーディション『timelesz project‐AUDITION‐』（通称