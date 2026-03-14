橘慶太（40）千葉涼平（41）のダンスボーカルユニット「w−Inds.」が14日、パシフィコ横浜国立大ホールで、w−inds.25周年記念ツアー「w−inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026“GOLDEN SINGLES”」初日公演を行った。橘はこの25年間で「納得がいかなかったこと、満足できなかったことはたくさんある」という。「10代の頃はやんちゃだったけど、（年を重ねて）いろいろ考えるようになった」とすると、「そういう瞬間