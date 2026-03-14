イスラエルの攻撃で崩壊した建物のがれき＝14日、レバノンの首都ベイルート近郊（AP＝共同）【カイロ共同】レバノンの国営通信は13日、親イラン民兵組織ヒズボラとイスラエル軍の交戦が始まった2日以降、レバノンで773人が死亡し、うち子どもが103人に上ったと伝えた。イスラエル軍によると、ザミール参謀総長は対ヒズボラ部隊の増強を指示。ヒズボラの武装解除を掲げ、攻撃をさらに強める構えだ。米ニュースサイト、アクシオ