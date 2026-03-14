「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）昨年限りで現役を引退した長野久義氏（４１）が引退試合に臨み、最終打席で中前打を放ち、大歓声に包まれた。試合後は晴れ晴れとした表情で会見した。−引退試合「久々の東京ドーム。すごい乾燥してました。唇がめちゃくちゃ乾いてたんで、リップクリームずっと塗ってましたけど（笑）。本当に久しぶりに東京ドーム戻ってきて大歓声をいただいて、うれしかった