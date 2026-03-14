アイドルデュオ「ROIROM」が14日、オフィシャルファンクラブで生配信を行い、5月にメジャーデビューすることを発表した。今月25日には、プレデビュー曲第3弾となる新曲「DRESS CODE」が配信リリースされる。「timelesz project」など、国内外のオーディション番組への参加をきっかけに注目を集めた本多大夢（25）と浜川路己（20）からなるアイドルデュオ。昨年11月にはビクターエンタテインメントからプレデビューシングル「Dear D