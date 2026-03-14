レアル・マドリードは現地時間11日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦1stレグでマンチェスター・シティと対戦。ウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデが圧巻のハットトリックを記録してレアルが本拠地で3-0の完勝を収めた。スペイン『MARCA』はこの試合でスタメン出場でクリーンシートに貢献したスペイン代表DFディーン・ハイセンの復活に注目。「スペイン人センターバックは監督のサポートを受け、マン