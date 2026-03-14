浦和レッズは14日、明治安田J1百年構想リーグEAST第6節で東京ヴェルディと対戦した。立ち上がりから浦和は積極的な入りを見せていたが、徐々にビルドアップの縦パスを狙われるようになると、15分にボールロストから失点。後半[4-2-3-1]から[4-4-2] にポジションを変え、攻勢を強めたがネットを揺らすことはできず、0-1でヴェルディに敗れた。今季初のノーゴールに終わった浦和。指揮官のマチェイ・スコルジャ監督は試合の入り方や[