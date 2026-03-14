内田篤人や板倉滉、吉田麻也が在籍したシャルケで頭角を現し、2018年にバイエルンに移籍したドイツ代表のレオン・ゴレツカ。現代的なボックス・トゥ・ボックス、理想的な8番と評されたその貢献度の高さで、これまで多くのタイトル獲得に貢献してきた。しかし、クラブとの契約は今季限り。1月にクラブからの退団を発表しており、ここから新契約にサインするという未来はないだろう。『Team Talk』によると、プレミアリーグのアーセ