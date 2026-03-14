「令和の虎」二代目主宰・林尚弘氏（41）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、豪快な“飲み”事情を明かした。林氏は「【林の金、どうなってるの？頻出QA】林のお金についてよく聞かれますので、QAをまとめてみました。ざっくりこんなかんじです」とし、お金事情について言及。そこで「Q.累計、夜の街でいくら使った？」には「A.100億はいってないけど、何十億かは確実にいってます。でも、わんちゃん、100億超えてる