１５日に行われる中京競馬（１回２日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良１４日の芝は差し馬同士の決着もあり、内も外も伸びる。鋭い決め手を持つ馬に注目。ダートは直線一気は難しく、早めの仕掛けが必要。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込△ダート＝逃げ◎先行◎差し○追込△