◇明治安田J1百年構想リーグ第6節鹿島1―0川崎F（2026年3月14日メルカリスタジアム）東地区の首位・鹿島が川崎Fに競り勝ち、連勝を5に伸ばした。0―0で迎えた後半34分、途中出場したMF柴崎が起点となり、FWレオ・セアラが決勝ゴールを決めた。後半は相手にペースを握られた時間帯もあったが、鬼木監督の交代策が的中。24年まで率いた古巣に競り勝ち、指揮官は「相手に何もやらせないという強い意志がある中での勝利。