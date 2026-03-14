リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、15日に行われるプレミアリーグ第30節トッテナム・ホットスパー戦に向けた会見に出席。試合に向けての意気込みを示した。地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。リヴァプールは昨シーズン、本拠地『アンフィールド』でのスパーズ戦で勝利を収め、5シーズンぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げた。指揮官はその時の思いを振り返り、「私だけでな