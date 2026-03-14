◇オープン戦巨人1―8日本ハム（2026年3月14日東京ドーム）オープン戦の巨人―日本ハムが14日、昨季限りで引退した長野久義氏（41、編成本部参与）の引退試合として行われ、1日限定で“現役復帰”。代打で鮮やかな中前打を放つと、激走や軽やかな右翼守備も見せ、東京ドームで躍動した。試合後には場内を一周し、入団時の監督・原辰徳氏から花束を受け取った。他球団の指名を2度断り、09年ドラフト1位で念願の巨人入りと