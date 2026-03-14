日本サッカー協会（JFA）は14日、今月に予定していたU−21日本代表のトルコ遠征を中東情勢の緊迫化を受け、中止することを発表した。なお、代替活動については現在調整中と伝えられている。2028年のロサンゼルス・オリンピック出場を目指すU−21日本代表は、3月のインターナショナルマッチウィークを利用し、トルコのアンタルヤでの遠征を計画。現地時間27日にU−21アルバニア代表、同30日にはU−21セルビア代表との国際親善試