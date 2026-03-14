女子プロレス「マリーゴールド」に新たな戦士が誕生した。１４日の東京・後楽園ホール大会で新人のザ・レディＡＩ（エーアイ）がデビュー。２０２５年３月に入門した同期の山崎裕花と対戦した。顔の下半分が隠れるハーフマスクを身にまとって勢いよく入場したＡＩは、エルボーを何度も山崎の胸に叩きこむ。さらにショルダータックル３連発を決めて必死にくらいついたが、最後は逆エビ固めで絞りに絞り上げられ、ギブアップ負け