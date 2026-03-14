７人組アーティストグループ「ＸＧ」が１４日、ワールドツアーの福井公演（サンドーム福井）を開催した。同公演はＸＧのプロデューサーを務めるＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者（３９）が薬物事件で逮捕されて以来、初のライブ。終盤のＭＣではメンバーがファンに思いを伝えた。ＨＡＲＶＥＹが「ＡＬＰＨＡＳ（アルファズ＝ファンの総称）、いつも私たちのそばにいてくれて本当にありがとう」と呼びかければ、ＣＨＩＳＡは