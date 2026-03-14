女優の安達祐実（４４）が１４日、東京・浅草で行われた「第４２回浅草芸能大賞授賞式」に登場。奨励賞を受賞した。台東区出身の安達は、たいとう観光大使を務める他、昨年は吉原（現在の台東区）が舞台のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演し、女郎屋の女将・りつを熱演。これらが台東区のＰＲに大きく貢献したとして、支持された。「べらぼう」を振り返って「小さい頃から下町の風情とか心意気とかを感じ