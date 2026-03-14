【モデルプレス＝2026/03/14】スタイリストの道端亜未が3月14日までに、自身のInstagramを更新。女優の芳根京子のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳朝ドラヒロイン「圧巻スタイル」美脚スラリ◆芳根京子、ファートップスにレースタイツのコーデ公開同月13日に公開されたディズニー＆ピクサー最新作「私がビーバーになる時」（3月13日公開）にて主人公メイベル役の日本版声優を務めている芳根。この日道端は