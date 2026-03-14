【モデルプレス＝2026/03/14】歌手でタレントの中川翔子が3月13日、自身のInstagramを更新。双子の兄の初めての自撮りを公開した。【写真】40歳双子出産タレント「イケメンに撮れてる」長男の初自撮り写真◆中川翔子、双子兄の初自撮り公開中川は「今日はお兄ちゃんが初 自撮りして可愛かったです！」と記し、顔が半分だけ映ったアップの双子の兄の自撮りを公開。また「弟くんの後頭部可愛すぎます！」と続け、髪の毛がホワホワと