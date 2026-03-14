【モデルプレス＝2026/03/14】元AKB48でタレントの高橋みなみが3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。「1人ご飯」の食卓を公開した。【写真】34歳元AKB神7「親近感わく」ザックリ1人ご飯公開◆高橋みなみ、1人の時の「ザックリ料理」公開高橋は「1人ご飯はもう全てにおいてザックリ料理になる 味噌汁どんぶりwww」とコメント。どんぶりに入った味噌汁、ミンチとピーマンの炒め物に目玉焼きを乗せたおかずとご飯の食卓を公