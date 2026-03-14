韓国発のメイクアップブランド「LUNA（ルナ）」から、新たなベースメイクアイテムが日本上陸。フィルター級の美肌を演出する『プロフォトフィニッシャー』と、うるおいをキープするBBクリーム『スキンレイヤリングフォーミュラBB』が発売されました。軽やかなつけ心地で肌悩みをカバーしながら、自然な美しさを引き出す新アイテム。毎日のメイクを格上げする、LUNAのベースメイク