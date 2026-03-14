◇オープン戦日本ハム8―1巨人（2026年3月14日東京D）「1番・左翼」で出場した日本ハム・水谷瞬が豪快な満塁本塁打を放った。2―0の4回1死満塁で右翼へグランドスラム。「オープン戦なので、1本、本塁打を狙う練習をしていた。打てて良かった」とコメントした。昨季は12本塁打で自身初の2桁に到達。これでオープン戦で2本目のアーチ。外野手争いでは俊足巧打のライバルが多い中、持ち味の長打力でアピールした。