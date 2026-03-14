「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）昨年限りで現役を引退した長野久義氏（４１）が引退試合に臨み、最終打席で中前打を放ち、大歓声に包まれた。試合後は球場を一周。ファンの声援に応えた後、サプライズ登場となった原辰徳前監督から花束を受け取った。原前監督は「やっぱり入団するにあたってね、非常に遠回りさせてしまったかなというところはあるんですけど、長きに渡ってジャイアンツに貢献して