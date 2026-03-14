普段、無意識に使い分けている日本語の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを楽しんでみませんか？今回は、物作りに関する言葉から、人間関係の機微に関わる言葉までをそろえました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、リラックスして導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□う□□□□つけるヒント：原材料に手を加えて、新しい製品や