24時間365日動き続けている冷蔵庫。電気代の値上がりが気になる昨今、「どうすれば節電できるのか」と悩む人も多いはずです。冷蔵室については「詰め込みすぎない」のが定説ですが、実は冷凍室はその真逆だということをご存じでしょうか。今回は、冷凍室を「ぎゅうぎゅう」にするべき理由と、効率と使い勝手を向上させる「縦収納」のテクニックについてご紹介します。冷凍室は「ぎゅうぎゅう」が正解！ その理由は……結論からいう