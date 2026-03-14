2026年F1中国グランプリは3月13日から15日にかけて開催され、世界トップクラスのレーシングドライバー22人が上海インターナショナルサーキットでスピードと情熱を競い合います。2026年F1中国グランプリは本年度の2戦目に当たります。今シーズンはF1参戦チームが11チームに拡大し、合計22台のマシンが同じコース上で競い合います。中国人ドライバーの周冠宇選手は、キャデラックチームのリザーブドライバーとして参加します。今年の