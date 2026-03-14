＜伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 14日･札幌市大倉山ジャンプ競技場＞雪解け前の３月、スキージャンプ競技を引退する選手達が大倉山の夜空に舞った。国内大会の最後を飾る伊藤杯は、例年今シーズン限りで引退する選手達の「引退試合」となっている。引退する選手の中には、ミラノ･コルティナ五輪で混合銅メダルを獲得した小林陵侑選手の姉･小林諭果選手(31)の姿があった。「ジャンプ