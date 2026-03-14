相模鉄道は９日、今月３０日から営業運転を開始する新車両「１３０００系」をかしわ台車両センター（神奈川県海老名市）で報道陣に公開した。新車両は８両編成で、導入は、相鉄が取り組む沿線のブランドアッププロジェクトの一環。第１段階として、ＪＲや東急との相互直通運転などで都心とつながるハード面を整えてきた。今回の新車両の開発は、第２段階の取り組みだという。同社によると、細部までデザインにこだわり、車両