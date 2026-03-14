◇オープン戦広島1―7阪神（2026年3月14日マツダ）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が、大型スイッチヒッターとして能力の高さを見せつけた。「3番・中堅」でスタメン出場。0―3の3回2死一塁では、阪神の左腕・高橋遥人に対して右打席に入り、初球の直球を左前打。6回無死二塁では右投手の湯浅京己から左打席で中前打を放った。身長1メートル87の大型スイッチヒッター。両打席で安打をマークし「イン