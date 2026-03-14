【モデルプレス＝2026/03/14】元AKB48の河西智美が3月13日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】28kg減話題の元AKB「着こなしが完璧」ミニスカ姿◆河西智美、白いミニスカートで美脚披露河西は「この曲可愛くてずっと頭に残る」とつづり、鈴木愛理の「一生◆キミ推し」（※「◆」は正確には「星」）に合わせて楽屋で踊る動画を公開。白いジャケットに白のフリルのミニ