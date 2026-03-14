【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の西垣匠が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】人気俳優「TGC」登場◆西垣匠、クールな着こなし春らしいアースカラーのジャケットのセットアップを着こなし、クールに登場した西垣。中にはシースルー素材が織り交ぜられたシャツを取り入れ、抜け感をプラスした。ネット上では「さすがの着こな