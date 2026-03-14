【モデルプレス＝2026/03/14】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】ふるっぱーメンバー「アンニュイな表情素敵」ピンクコーデ◆月足天音、ワンピ姿に反響月足は、膝上丈のワンピースにシースルーのカーディガンを合わせたコーディネートを披露。アンニュイな表情でランウェイを闊