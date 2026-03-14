【モデルプレス＝2026/03/14】タレントでモデルの本田紗来が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子、スラリ美脚で魅了◆本田紗来、スラリ美脚披露今月高校を卒業し、ヘアイメージチェンジも話題となっていた本田は、スラリとした美しい脚を披露したコーディネートで登場。アンニュイな雰囲気で闊歩し、ネッ