【モデルプレス＝2026/03/14】SOTA HANAMURA（from Da-iCE）が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】紅白出場アーティスト、ソロ初パフォーマンスで「TGC」大トリ◆SOTA HANAMURA、ソロで「TGC」初登場ソロアーティストとしては「TGC」初出演、そしてソロでのパフォーマンスも初めてとなったSOTA HANAMURAのライブは2月に発表