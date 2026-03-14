日銀高知支店は県内の景気について「緩やかに持ち直している」と判断を据え置きました。日銀高知支店は、2月中旬以降の金融経済概況を発表し、高知県内の景気について「緩やかに持ち直している」と判断を据え置きました。判断の据え置きは、2024年11月以降、続いています。県内の個人消費は、節約志向の高まりはあるもののスーパーやコンビニなどの販売が堅調に推移しています。また、住宅投資はゆるやかな持ち直しの