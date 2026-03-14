７人組アーティストグループ・ＸＧが１４日、サンドーム福井で、２度目のワールドツアー「ＸＧＷＯＲＬＤＴＯＵＲ：ＴＨＥＣＯＲＥ」の福井公演を開催した。プロデューサーのＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されて以降、初のステージとなった。ＹｏｕＴｕｂｅでライブ終盤の様子が生配信され、７人で交互に「改めてＡＬＰＨＡＺ（ファンの呼称）の愛を感じることができ、本当に幸せです