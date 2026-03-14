ファッションモデルでタレントの中村里砂が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。大勢の観客が見守るなか、颯爽とランウェイを闊歩した。【映像】中村雅俊の美人娘（全身姿も）「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に登場した中村はシースルーの衣装にチューブトップを合わせた大胆な上半身姿でランウェイを闊歩