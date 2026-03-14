第4回WBCで侍ジャパンのスコアラーを務めたアナリスト、志田宗大氏（46）が野球系YouTube「トクサンTV」に出演。日本が15日（日本時間午前10時）に準々決勝で対戦するベネズエラを解説した。予告先発のランヘル・スアレス投手（30）は昨季フィリーズで12勝151三振の左腕。志田氏は「打球が上がらない投手」と説明した。特に右打者に対してはシンカー、チェンジアップなど持っている6球種の全てをまんべんなく投じ、なおかつ