「第４９回日本アカデミー賞」の授賞式が１３日に東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われた。女優佐久間良子（８７）が会長功労賞を受賞し、スピーチで「大変厳しい仕事もさせていただきましたけど、私の大きな財産となって残されております」と語った。上品なパープルの着物に、変わらない美しさで登壇した。ネットでも話題となり「あら佐久間良子さん」「久しぶりに見た。変わらないな」「お元気そうでよかった」「こ