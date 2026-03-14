日本サッカー協会(JFA)は14日、中東情勢の緊迫化を受け、今月のU-21日本代表のトルコ遠征を中止すると発表した。代替活動については現在調整中としている。U-21日本代表はトルコのアンタルヤに遠征し、27日にU-21アルバニア代表、30日にU-21セルビア代表と対戦する予定だった。