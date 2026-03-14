Aile The Shotaが、『Aile The Shota Oneman Live "REAL POP"』のライブ音源アルバムを、3月16日に配信リリースする。 （関連：Ado、中島健人、＝LOVE、RIIZE、藤原さくら、Aile The Shota……注目新譜6作をレビュー） 同公演は、2025年3月16日に1stアルバム『REAL POP』を携えて東京ガーデンシアターにて開催され、6,000人を動員した自身最大規模の単独公演。ライブ音源アルバムに