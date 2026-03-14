映画『SAKAMOTO DAYS』公式SNSにて、ホワイトデーを記念した目黒蓮オフショットが公開された。 写真：「素敵なホワイトデーをお過ごしください」と映画『SAKAMOTO DAYS』公式からのプレゼント ■目黒蓮のオフショットにファン歓喜 目黒蓮が元・最強の殺し屋である坂本太郎を演じる、映画『SAKAMOTO DAYS』。その公式SNSでは「Happy White Day」というメッセージとともに、3月14日のホワイトデーを記念