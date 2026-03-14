いわゆる「核のゴミ」の最終処分場の選定をめぐり、東京都の小笠原村で住民説明会が行われました。小笠原村の父島で行われた住民説明会では、資源エネルギー庁などの担当者が原子力発電で出る高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のゴミ」の最終処分の方法などを説明しました。国は最終処分場の選定をめぐり、小笠原村の南鳥島での文献調査を実施したい意向を村側に申し入れていて、住民への説明の場を設けるにいたりました。説明会